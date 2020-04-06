"Немецкое чудо". Почему в ФРГ мало жертв COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Германия с середины марта стабильно входит в пятерку стран по числу зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в стране выявили 100 тысяч больных COVID-19, из них 1590 смертельных случаев.

Уровень смертности от коронавируса в Германии не превышает 1,6 процента. В Испании он составляет 9,7 процента, в Италии - 12,3 процента.

Как проходит карантин в Германии

Число заболевших в Германии начал стремительно расти 12 марта. Тогда же и начали вводить карантинные меры, хотя де-юре карантин не объявлен. Первым делом были запрещены все массовые мероприятия. С 16 марта закрыли детские сады, школы, вузы.

22 марта, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к народу сообщила об ограничении контактов между людьми. В частности, немецким гражданам нельзя собираться больше чем по двое. Исключение сделано только для семей и людей, живущих вместе.

Кроме этого, всем кафе и ресторанам, а также предприятиям, оказывающим услуги населению, например парикмахерским, предписано закрыться на время действия ограничений в случае, если они не смогут обеспечить двухметровую дистанцию между посетителями.

Также по распоряжению властей граждане, которые находятся в публичных местах, должны соблюдать между собой дистанцию полтора метра.

Сейчас открыты только некоторые продуктовые магазины и аптеки, организациям и учреждениям предписано принять повышенные меры гигиены и обеспечить посетителей и сотрудников средствами защиты, по возможности организовать работу на дому.

Гражданам разрешается выходить на улицу для проезда на работу, похода в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок.

За соблюдением ограничительных мер наблюдает полиция, нарушителям делают замечание, а в случае "рецидива" могут и выписать штраф. В Берлине за несоблюдение социальной дистанции можно получить штраф в размере от 25 до 500 евро. Размер штрафа будет зависеть от реакции нарушителей на замечания полицейских.

6 апреля Германия ввела обязательную 14-дневную изоляцию для всех въезжающих в страну граждан ФРГ, стран ЕС, а также граждан третьих стран с видом на жительство Германии, если они провели за пределами страны несколько дней.

Это требование не распространяется на медицинский персонал, дипломатов, жителей приграничных районов, работающих в соседних странах, а также водителей грузовых автомобилей, занимающихся трансграничными перевозками грузов.

Кроме того, Германи выделила более триллиона евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии.

Меркель назвала ситуацию с коронавирусом самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. Она призвала граждан страны серьезно отнестись к мерам по борьбе с инфекцией.

По оценкам одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии - Института Роберта Коха, к концу весны число заражений на территории ФРГ может вырасти до десяти миллионов человек. Всего в Германии проживает более 82 миллиона человек.

Как эксперты объясняют успех немцев

Всех интересует секрет "немецкого чуда": почему от коронавируса в ФРГ пока что умерло не так много людей, как в Италии и Испании? Эксперты связывают это прежде всего с более ранним и масштабным диагностированием.

Представитель института Роберта Коха, федерального учреждения Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, который отвечает за стратегию борьбы с эпидемий коронавируса в ФРГ, Сюзанна Гласмахер называет несколько гипотез.

Среди предпочтительных гипотез фигурирует разработка политики раннего обнаружения, которая позволила быстрее выявлять пациентов из группы риска и минимизировать возможные осложнения, говорит она в интервью газете Le Figaro.

Кристиан Дростен, который возглавляет отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите и является одним из главных медицинских консультантов правительства ФРГ также говорит о ранней диагностике.

"В Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых соседних странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике - мы проводили много тестов", - сказал он в интервью Zeit Online.

Выдвигается еще одна гипотеза, настаивающая на возникновении значительного очага распространения, исходящего от довольно молодых и здоровых немецких туристов, заразившихся во время их недавних зимних каникул в Италии и Тироле, рассказывает Гласмахер.

Она отмечает, что это утверждение не подкреплено никакими серьезными статистическими данными, кроме того факта, что пациенты в Германии чаще более молодые. Средний возраст пациентов оценивается в 46 лет. Для сравнения, в Италии он составляет 63 года.

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Гамбургской университетской клиники Мэрилин Аддо, в свою очередь, говорит о большой пропускной способности отделений реанимации в Германии.

Но как подчеркивают специалисты, Германия все еще в начале эпидемии, которая в будущем может затронуть более пожилых людей. Более 21 процента немцев старше 65 лет. Она уступает Италии, но опережает Францию по уровню пожилого населения.

В самом деле, если в конце марта смертность в Германии была около 0,5 процента, то на сегодняшний день она превышает 1,5 процента. Однако Дростен говорит о статистическом искажении.

"Мы просто не в состоянии диагностировать так же быстро, как растет количество инфицированных, статистика наша будет неполной. Тогда процент летальных исходов повысится и у нас - внешне будет казаться, будто бы вирус стал опаснее", - сказал вирусолог.

Он также добавил, что, исходя из сегодняшних данных, Германии необходимо в три раза больше мощностей интенсивной терапии, чем у нее есть.

"Именно для этого - а не для срочной разработки вакцины - и нужно время, которое мы выигрываем сейчас", - объяснил знаменитый врач.

Однако с 3 апреля в Германии фиксируется спад выявленных инфицированных. Если 2 апреля было зафиксировано 6,9 тысячи случаев, то 5 апреля - около четырех тысяч.