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22.10.2019

Неограниченный боезапас. США вооружаются лазером

Источник: Корреспондент.net

В США создали высокоэнергетическую лазерную систему для борьбы против небольших лодок и беспилотных летательных аппаратов, которое в ближайшее время установят на недавно построенном транспорте-доке USS Portland.

Лазерное оружие уже стоит на вооружении российской армии. По словам президента России Владимира Путина, оно будет определять боевой потенциал российской армии и флота на весь 21 век.  

На пути к более мощному лазеру

Американские военные получили новый боевой лазерный комплекс, разработанный в рамках программы SSL-TM. Как сообщило издание Drive 19 октября, комплекс был доставлен на базу американского флота в штате Калифорния. 

Это оружие станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США. Первый опытный образец установят на корабль USS Portland, который сейчас находится в Сан-Диего.

Боевой лазер в рамках программы SSL-TM разработала корпорация Northrop Grumman, специализирующаяся на аэрокосмических и военных технологиях.

Мощность луча достигает 150 кВт. Основным преимуществом этого типа оружия военные называют "неограниченный" боезапас: установка способна стрелять до тех пор, пока получает энергию от источника питания. 

Кроме того, считается, что боевые лазеры могут обеспечивать простую и одновременно надежную защиту военных баз и патрулей.

Он способен поражать малые катера и другие небольшие суда, а также беспилотные аппараты. Дальность расстояния, по словам экспертов, - не менее трех километров.

Командование ВМС также намерено сделать программу SSL-TM одним из шагов на пути к созданию еще более мощных лазерных систем под общим названием Navy Laser по увеличению мощности оружия надводного флота.

Ранее американская армия уже вела работу над боевыми лазерами в рамках проекта AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS), который реализовывала та же Northrop Grumman.

В настоящее время LaWS находится в опытной эксплуатации ВМС США. Она была смонтирована на десантном корабле-доке Ponce типа Ostin, а в 2018 году ее смонтировали на десантном корабле Portland.

LaWS отвечает за поражение беспилотников, а также ослепление электронно-оптических и инфракрасных систем наблюдения и наведения. Основу установки мощностью 33 киловатта составляет твердотельный лазер.

Также известно, что в марте прошлого года командование ВМС США заказало американской компании Lockheed Martin разработку новой многофункциональной боевой лазерной системы для эсминцев типа  Arleigh Burke.

Новая система сможет выполнять три функции: поражать небольшие катера и беспилотные летательные аппараты, вести наблюдение и ослеплять оптические системы противника.

 

У кого еще есть лазерное оружие

В Вооруженных силах России поставлен на боевое дежурство сухопутный лазерный комплекс Пересвет. В прошлом году Путин сказал, что лазерное оружие поступает на вооружение с 2017 года.

Заявлялось, что оно основано на "новых физических принципах". При этом какие именно принципы имеются в виду, не уточняется. Большая часть информации о комплексе засекречена.

По мнению экспертов, Пересвет можно применять для противодействия беспилотникам и для прикрытия стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет от разведывательных спутников, однако работа комплекса пока не демонстрировалась.

В 2017 году сообщалось, что в России самолет А-60 планируют доработать под лазерное оружие. Кроме того, оснастить лазерами также планировалось новейший самолет МиГ-35.

В Китае на международном аэрокосмическом салоне Airshow China в Чжухае в 2018 году представили боевой лазер LW-30. Тогда же сообщалось, что его основными целями станут небольшие лодки и беспилотные летательные аппараты. Сам лазер мощностью 30 киловатт установлен на трехосном вездеходе. 

Израиль в 2014 году на оружейной выставке в Сингапуре презентовал боевой лазерный комплекс Iron Beam. Он предназначен для поражения снарядов, ракет и мин на дистанции до двух километров. 
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