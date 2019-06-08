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08.06.2019

Непогода в Украине: Кабмин предоставит помощь

Источник: Корреспондент.net

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Хочу поблагодарить местную власть и ГСЧС – за организацию ликвидации непогоды. Каждый должен понять: правительство готово помочь – в пределах наших возможностей. Но уже есть случаи, когда вместо реальных предложений, нам предоставляют в 3-4 раза больше проектов, которые не имеют никакого отношения к последствиям непогоды. Просил бы тщательно подходить к этим вопросам на местном уровне. Хочу также подчеркнуть – в местных бюджетах, которые выросли в четыре раза, должны быть резервные фонды", – заявил Гройсман.

Отмечается, что в мае – начале июня на территории Украины выпало до двух месячных норм осадков. В западных, северных областях, Винницкой, Полтавской и Луганской областях местами выпало до 2,8 месячных нормы осадков. В отдельных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей выпала самое большое месячное количество осадков за весь период наблюдений.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в целом по Украине повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тысяч, размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.

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