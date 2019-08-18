18.08.2019
Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение, заявил он журналистам перед вылетом в Украину.
В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.
"Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - добавил Нетаньяху.
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