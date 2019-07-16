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16.07.2019

Нидерландский суд отложил решение о скифском золоте из Крыма

Источник: DW

Суд в Амстердаме отложил вынесение решение по делу об экспонатах четырех крымских музеев, выставлявшихся в Нидерландах. Во вторник, 16 июня, апелляционный суд заявил, что ему необходимо больше времени для принятия решения о возвращении находящейся на территории страны коллекции скифского золота.

Суд "желает большей ясности" относительно права собственности артефактов и просит стороны предоставить в течение двух месяцев дополнительную информацию, указывается в заявлении. Как ожидается, окончательное решение может быть принято в течение шести-девяти месяцев.

Ранее в ходе слушаний в Амстердаме свои позиции изложили три стороны - представители украинской власти, музеев аннексированного Россией Крыма, а также музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря" и где в настоящее время хранится коллекция.

Крымское золото было направлено в Бонн, а затем в Амстердам

В 2013 году Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" направили уникальную коллекцию для выставок в Бонн, а затем - в Амстердам. Музей Алларда Пирсона решил не возвращать золото скифов ни в Киев, ни в Крым, поскольку в марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров.

Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. В сентябре того же года 19 объектов из коллекции киевского Национального музея истории Украины, предоставленные для выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря", были отправлены из Амстердама в Киев.

В декабре 2016 года окружной административный суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах. Суд счел, что Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие. В январе 2017 года четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на решение окружного суда.

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