08.10.2019
Нидерланды будут расследовать роль Украины в MH17
Источник: Корреспондент.net
Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам в Twitter.
"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал ван Дам.
Ранее глава МИД Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России.
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