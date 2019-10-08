Нидерланды будут расследовать роль Украины в MH17

Источник: Корреспондент.net

Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам в Twitter.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал ван Дам.

Ранее глава МИД Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России.