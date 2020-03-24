24.03.2020
Нигерия сделала крупную скидку на свою нефть - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Нигерия предложила крупную скидку на свою нефть, сообщает во вторник, 24 марта, агентство Bloomberg.
По данным издания, нефть нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с поставкой в апреле со скидкой более чем в $3 за баррель по отношению к Brent. Отмечается, что даже на пике кризиса 2008-2009 годов ни одна из этих марок нигерийской нефти не предлагалась покупателям по столь низким ценам.
Добываемая в Нигерии нефть конкурентоспособна, так как содержит мало тяжелых примесей, включая серу, и затраты на ее переработку минимальные по сравнению даже с затратами на ближневосточные сорта.
Новости раздела
Мир
24.03.2020
Нигерия сделала крупную скидку на свою нефть - СМИ
Нигерия не делала столь крупных скидок на свою нефть даже во время кризиса в 2008 году.
Мир
24.03.2020
В Италии вновь выросло число жертв COVID-19
Третий день подряд в Италии снижается количество новых зарегистрированных заражений – за последние сутки оно увеличилось на 3612 человек, в то время как днем ранее их было 4789.
Мир
24.03.2020
Спасти экономику. На какие меры идут в кризис
Пандемия коронавируса больно бьет по экономике, поэтому во многих странах идут на беспрецедентные шаги по поддержке собственных жителей и бизнесов внутри страны.
Мир
23.03.2020
Дело MH17: суд просит предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты
О них вскоре после катастрофы заявлял тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Доступ к снимкам имеет прокурор Нидерландов.
Мир
23.03.2020
В Италии снова снизилось число смертей от COVID-19
Снизилось количество новых зарегистрированных заражений – за последние сутки оно увеличилось на 4789 человек, в то время как днем ранее их было 5560.
Мир
22.03.2020
МОЗ изменил данные по выздоровевшим от Covid-19
В Минздраве заявили, что у 8 человек с подозрением на инфицирование коронавируса в Черновицкой области, диагноз просто не подтвердился.
Мир
22.03.2020
Меркель отправилась на карантин
Сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов Меркель сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого обнаружили коронавирус.
Мир
22.03.2020
В Италии рекорд по вылечившимся от коронавируса
Упало количество новых зарегистрированных заражений - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек днем раньше рост составлял 6557 человек.
Мир
19.03.2020
В Израиле ужесточили карантинные меры
Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговоренного ряда случаев. Рекомендации Минздрава страны теперь носят обязательный характер.
Мир
19.03.2020
Канада готова помочь Украине медоборудованием
Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты, заявил Трюдо.
Мир
19.03.2020
Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19
За последние сутки в Италии зафиксировали 427 новых случаев смерти от коронавируса. Всего в стране погибли 3405 человек, а в Китае - 3245.