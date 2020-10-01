01.10.2020

Ноль смертей. В чем секрет борьбы Швеции с COVID

Источник: Корреспондент.net

В Швеции, не вводившей строгий карантин весной, уровень заболеваемости коронавирусом значительно ниже, чем в других европейских странах. За последние сутки в этой стране ни один человек не скончался от COVID-19.

Многие страны не одобряли решения правительства Швеции по контролю пандемии без санитарных ограничений. И, хотя, Стокгольму не удалось достичь коллективного иммунитета, ВОЗ говорит, что шведская система должна стать образцом.

 

У Швеции были наибольшие шансы погибнуть

Несмотря на то, что Швеция является членом ЕС, страна всегда была непреклонна в своем намерении сохранить значительный суверенитет. Швеция всегда стремилась сохранить свою способность самостоятельно определять свой путь и избежать полной зависимости от "наднационального органа".

В вопросе борьбы с пандемией коронавируса Стокгольм также пошел по собственному пути. Критики мягкой стратегии заверяли, что Швеция может пострадать из-за собственных ошибочных решений, и ситуация с COVID-19 в стране рискует стать катастрофической.

Однако, похоже, правительство страны сумело достичь своих приоритетов, обеспечив "психологический покой населения", относительно небольшие экономические потери, избежав также и коллапса государственной системы здравоохранения.

В значительной степени, причиной того, что противоречивая стратегия Швеции в сдерживании вируса сработала является даже не то, какие решения принимало правительство страны, а как эти решения выполняло население.

Граждане Швеции проявили высокий уровень доверия к решениями властей и "ощущение определенной свободы" позволило им поддерживать решения власти, отмечает издание Euobserver.

Сейчас, когда Европу и весь мир накрывает вторая волна пандемии, северное королевство также отказывается от карантина, не рекомендует обязательное ношение маски, не вводит никаких новых мер против коронавируса.

До сих пор в Швеции самым жестким ограничением был запрет на массовые мероприятия с более чем 50 участниками. На этой неделе, пока другие европейские страны вводят ограничения, министр культуры Швеции Аманда Линд пообещала послабления.

"Если эпидемиологическая ситуация позволит, то с учетом социальной дистанции, с 15 октября мы сможем поднять планку до 500 человек", - сказала она.

Будь то в транспорте, школах, торговых центрах или на улице, маску носят только иностранцы или некоторые пожилые люди.

До недавнего времени Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог и архитектор шведской стратегии, утверждал, что научные доказательства эффективности маски оказались "на удивление слабыми" и что можно вызвать "еще большее заражение, когда люди без конца дотрагиваются до своего лица".

Швеция предпочитает сосредоточиться на устойчивых мерах, и, по словам Лены Халленгрен, министра здравоохранения, "мы не собираемся просить людей носить маску годами".

"Большое отличие от других стран заключается в том, что мы не изменили наши рекомендации и наш способ организации социального дистанцирования. Поэтому нам не приходится снова сталкиваться со второй волной, которую переживают те страны, где сначала вводили карантин, а потом его отменяли", - объяснил Тегнелл. 

Он подчеркивает непрерывность принимаемых мер, которые тем самым лучше понимаются и принимаются гражданами.

Фактически, месседж с самого начала эпидемии всегда был одним и тем же: оставайтесь дома при малейшем симптоме, мойте руки, соблюдайте дистанцию, работайте из дома, избегайте общественного транспорта, и особое указание для тех, кто старше 70 лет: самоизолируйтесь.

Шведы доверяют своим руководителям и обычно следуют рекомендациям. Власти убедили их, что борьба с коронавирусом - это "марафон, а не спринт" и что нужно дождаться результатов, отмечает Le Figaro.

В начале июня Швеция была страной с наибольшими шансами погибнуть от пандемии, и кривым потребовалось очень много времени, чтобы спуститься с этого статистического "плато". Зато с июля большинство показателей стали зелеными.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Швеции один из самых низких показателей заражения: за последние две недели зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей, по сравнению с 231 во Франции.

Швеция следует такой философии, как лагом - это искусство жизни, отстаивающее умеренность во всем, она не претендует на победу, но ценит то, что ее больше не очерняют публично, как в начале эпидемии, пишет Le Figaro.

Однако в течение трех недель в Швеции наблюдается рост числа заражений: на прошлой неделе было зарегистрировано более двух тысяч новых случаев. 

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 893 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 93 615 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 752 человека.

По состоянию на 1 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 24 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. 
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