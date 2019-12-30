Nord Stream-2: подрядчик забрал строительные суда

Инсайдеры по чертежам нового iPhone 12 создали его макет и показали, чем он будет отличаться от предыдущих "яблочных" моделей.

Россия будет реагировать на американские санкции "взвешенно, без ущерба для себя", заверили в МИД РФ.

Строительство газопровода приостановили после введения американских санкций, но в РФ уверены, что проект реализуют.

Во время праздников будут дежурить семь тысяч спасателей, при необходимости их число могут удвоить.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

Компания Аllseas, работающая на проекте Северный поток-2, перебазировала судна-трубоукладчики из Балтийского моря, сообщает ТАСС в понедельник, 30 декабря, со ссылкой на пресс-службу компании.

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