Найти

22.12.2019

Nord Stream-2: РФ пообещала ответ на санкции США

Источник: Корреспондент.net

Москва будет отвечать на санкции Вашингтона, но так, чтобы не нанести ущерб себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые "не делают чести серьезным политическим деятелям".

"Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", - сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Новости раздела
Мир
22.12.2019
Nord Stream-2: РФ пообещала ответ на санкции США
Россия ответит на санкции Америки из-за Северного потока-2 без ущерба для себя, сообщил Сергей Лавров.
Мир
22.12.2019
На границе с Польшей появились новогодние очереди
Много времени занимает процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за границей, отметил Максим Нефедов.
Мир
22.12.2019
В РФ заявили о новом "препятствии" для обмена
Глава российского МИДа сообщил о существовании списков "подтвержденных" лиц, о местонахождении которых известно.
Мир
22.12.2019
В США ответили на критику Германии из-за санкций
Посол США в Германии заявил, что санкции против Северного потока-2 приняты в интересах Европы.
Мир
21.12.2019
Госсекретарь США назвал постыдным вето России и Китая на помощь Сирии
После вето в СБ ООН на резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии у России и Китая "руки в крови", заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Мир
21.12.2019
В ЕС отреагировали на санкции против СП-2
В Брюсселе утверждают, что стремились к тому, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, а также говорят, что не поддерживают санкции против легитимного бизнеса.
Мир
20.12.2019
В США отреагировали на назначение посла Украины
Американское посольство в Украине приветствовало назначение Владимира Ельченко послом в США.
Мир
19.12.2019
Купил Tesla и крутую виллу: украинец обокрал Microsoft на сумасшедшую сумму
Мир
19.12.2019
Пользователям Windows приготовили неприятный сюрприз: о чем речь
Пользователям Windows придется попрощаться с браузером Chrome
Мир
19.12.2019
Amazon, Google и Apple создадут единый открытый стандарт работы систем «умного дома»
Мир
15.12.2019
Эсминец США зашел в Черное море
В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе во время учений Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
Мир
14.12.2019
Черновик песни Элтона Джона продали за $240 тысяч
Элтону Джону в 1970 году понадобилось всего несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции Your Song.
На границе с Польшей появились новогодние очереди | Нападение в Париже расследует Национальная антитеррористическая прокуратура