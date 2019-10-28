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28.10.2019

Новак: Киев готов возобновить поставки газа из РФ

Источник: Корреспондент.net

Газовые переговоры Украины, России и ЕС, которые состоялись в понедельник, 28 октября, в Брюсселе, продолжались около 80 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

Встреча должна была начаться в 13:30 по брюссельскому времени, но задержалась до 15:25 по местному времени. Завершились они в 16:45.

"Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он уточнил, что Россия готова в 2020 году обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства, если к этому будет готова украинская сторона.

"В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину", - сказал он.

По итогам встречи, в РФ заявили, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Газпром и оператор ГТС Украины должны обсудить техническое соглашение по транзиту газа.

Новый раунд переговоров по газу пройдут в конце ноября.

В целом Новак считает, что встреча прошла конструктивно.

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