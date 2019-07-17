Новая глава Еврокомисии. Что ожидать Украине

Назначение на ключевые посты в руководстве Европарламента показали не один раскол в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, которые переживает сложные времена из-за Brexit, подъема национализма и слабого экономического роста.

Германия и Франция спорили за пост главы ЕК, но едва достигнутому компромиссу воспрепятствовали страны Вышеградской четверки при поддержке Италии, у которых отношения с Брюсселем расстроились из-за миграционного кризиса.

Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию не устроил предлагаемый на этом пост заместитель Юнкера, бывший глава голландского МИД Франс Тиммерманс, который на своем посту отчитывал эти страны за авторитарную политику.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен поддержали главы всех стран Евросоюза, кроме Меркель, поскольку в ее партии большинство было против.

16 июля выступления фон дер Ляйен выступила с речью в Ервопарламенте перед голосованием. Она рассказала, что Вторая мировая война, "которая началась по вине Германии", закончилась, когда ее отцу было пятнадцать.

"Своим детям он часто говорил о том, как важно было для него, что другие страны вновь протянули нам руку и приняли нас в круг демократических народов", - вспоминала она.

Выступая перед депутатами на заседании в Брюсселе, фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссии служил еще ее отец.

"Поэтому я родилась в Брюсселе и стала европейкой еще до того, как узнала, что я немка. И поэтому для меня существует только одна цель: единая и сильная Европа", - сказала.

Несмотря на ее подержку главами всех ченов ЕС, евродепутаты голосовали за нее неохотно: за - 383 голоса при необхдимых 374, против высказались 327 человек, 22 воздержались.

Чем занимается Еврокомиссия

Европарламент лишен законодательной инициативы, но без его одобрения законы не принимаются и он также имеет право вносить правки в законопроекты. Так было, к примеру, с газовой директивой, которую ЕП ужесточил из-за Северного потока-2.

В законодательной ветви первую скрипку играет Европейский совет, который состоит из глав всех 28 государств ЕС и определяет политику союза.

Одна из основных задач Еврокомиссии - следить за соблюдением законов и правил, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан: от качества продуктов питания до инвестиций в общеевропейскую экономику.

В отношении страны ЕС, нарушающей законы, Еврокомиссия может начать штрафную процедуру. Она также участвует в решении ключевых политических вопросов.

Кроме того, Еврокомиссия занимается разработкой законопроектов, которые затем должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом в рамках многоэтапного процесса. При этом ЕК независимо определяет свои приоритеты.

Европарламент сменил лица. Кто теперь главный в ЕС

Для Украины Европейская комиссия важна, поскольку она занимается отношениями со странами, подписавшими соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и кандидатами на вступление в блок.

Еврокомиссия состоит из двух частей. Первая - 28 комиссаров ЕС, представляющих все страны Евросоюза. Каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности Евросоюза. Портфели между ними распределяет председатель Еврокомиссии - к примеру, назначает комиссаров ЕС по вопросам конкуренции, транспорта и развития.

Вторая часть Еврокомиссии - ее рядовые сотрудники - высококвалифицированные эксперты из всех стран-членов ЕС, выбранные посредством открытых конкурсов. Постоянный штат ЕК составляет 25 тысяч человек.

Что известно об Урсуле

Урсула Фон дер Ляйен является членом правящей в Германии Христианско-демократической партии. В большую политику ее привела Ангела Меркель. До недавнего времене ее считали одной из преемниц канцлера. Но на данный момент это другая женщина - Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

До 14 лет Урсула жила в Брюсселе, где ее отец Эрнст Альбрехт занимал руководящие посты в Европейском экономическом сообществе, на основе которого был создан Европейский Союз. Поэтому фон дер Ляйен, кроме немецкого, свободно владеет английским и французским языками.

В правительстве Меркель она занимали разные посты: министр по делам семьи, министр здравоохранения, министр обороны. На последней должности фон дер Ляйен провела шесть лет - дольше, чем все 17 ее предшественников-мужчин.

Когда она возглавила министерство обороны, то оно остро нуждалось в современных вооружениях, профессиональном планировании и новых квалифицированных кадрах, поэтому потребовала увеличения расходов на оборону. Она также добилась увеличения численности армии.

Но были и скандалы, которые запятнали до этого безупречную репутацию Урсулы. Ее промахи связаны с кадровыми назначениями и дорогими контрактами.

До Минобороны фон дер Ляйен была одним из самых популярных немецких политиков и любимицей ток-шоу, но в последствии обвалила свой рейтинг.