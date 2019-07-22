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22.07.2019

Новая угроза. Как мир регулирует электросамокаты

Источник: Корреспондент.net

Электросамокат становится самым популярным видом городского транспорта как в Украине, так и во многих развитых и развивающихся странах. К 2030 году мировой объем рынка электросамокатов достигнет 42 миллиардов долларов, подсчитали эксперты.

Несмотря на все преимущества электросамокатов, такие как экологичность, удобство и скорость передвижения, число недовольных горожан стремительно растет: люди ездят в состоянии алкогольного опьянения, заезжают на тротуары и паркуются в неположенных местах.

В первом квартале 2019 года на 87,5 процентов выросло количество госпитализаций из-за ДТП, связанных с электрическими самокатами. В разных стран по-разному подходят к регулированию движения нового вида транспорта. 

 

Новые правила для нового транспорта

В Париже самокаты с электроприводом появились год назад. Недавно 25-летний мужчина проигнорировал право преимущественного проезда, которое было у грузовика, и погиб по его колесами. Похожий случай произошел в мае Стокгольме.

Ранее поезда на электросамокате неоднократно приводила к гибели его владельца в США, откуда пришел этот тренд. Эти происшествие показывает, насколько серьезными могут быть последствия незнания или пренебрежения правил дорожного движения.

В Соединенных Штатах подсчитали, что в ДТП со электросамокатами в шесть раз чаще, чем с автомобилями, гибнет водитель, преимущественно, электроскутера.

Еще одно американское исследование показало, что одна из пяти тысяч поездок на электросамокате оканчивается физическими травмами, в большинстве случаев, это ушибы головы.

Сотрудники института Гертнера, исследующего вопросы общественного здравоохранения, в этом мессяце опубликовали отчет, в котором говорится, что в первом квартале 2019 года на 87,5 процентов выросло количество госпитализаций, связанных с электрическими самокатами.

Если в первом квартале 2018 года число доставленных в больницу в результате аварии с участием электросамоката составляло восемь человек, то с января по март текущего года эта цифра достигла пятнадцати.

Процент тяжело пострадавших среди тех, кто использовал электросамокат в качестве средства передвижения, несколько выше, чем пострадавших велосипедистов, ехавших на электровелосипедах (13,5 процента и 12,5 процента соответственно). Многие из них получили черепные травмы при падении или столкновении.

В связи с этим в начале июля в Израле ввели новые правила, обязывающие водителей электрических самокатов и велосипедов надевать на голову каски, а также иметь при себе удостоверение, подтверждающее факт прохождения теоретического экзамена на вождение.

С середины июня в Германии кататься на электросамокатах можно, но только по велодорожкам, а там, где их нет, - по проезжей части. Ранее правительство хотело разрешить ездить самокатам по тратуарам, но пешеходы взбунтовались.

В своей кампании против допуска электросамокатов на тротуары Союз пешеходов Германии ссылался, в том числе, и на печальный испанский опыт.

В Барселоне 90-летняя пенсионерка погибла от травм, полученных в результате падения на асфальта из-за наезда самоката (управлявшая им школьница смотрела в момент наезда на мобильный телефон).

Этот несчастный случай заставил испанские власти запретить использование на тротуарах самокатов с электроприводом. 

Немецкие эксперты в области мобильности отводят электросамокатам важную роль в будущих транспортных концепциях - особенно, если их можно будет брать с собой в трамваи и поезда, например, в сложенном виде. По мнению главы немецкого автоклуба VCD Ларса Цемке, электросамокаты в будущем могут частично заменить автомобили.

В Германии водитель не должен быть младше 14 лет и превышать скоростью свыщше 20 километров в час. Через месяц немецкие власти подвели первые итоги новых правил.

По данным главы берлинского района Митте Штефана фон Дасселя, примерно каждые четыре минуты какого-нибудь человека на электросамокате штрафуют за те или иные нарушения: пьяная езда и выезд в пешеходные зоны или, наоборот, на скоростные магистрали. 

В Соединенных Штатах правила разные. В Калифорнии необходимо иметь водительские права и шлем на голове; ездить можно по велодорожкам и магистралям. По улицам Нью-Йорка можно ездить по достижению 16 лет, но не на Манхэттене. А вот в городе Нэшвилл электросамокаты запретили после смертельного случая.

В Париже запрещено движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. Введены ограничения скорости до 20 километров в час и до восьми километров в час на улицах с активным пешеходным движением. Также появились спецместа для парковки самокатов.

Самые жесткие правила среди крупных европейских стран действуют в Великобритании. Там на электросамокатах можно ездить только на частной территории - езда и по дорогам, и по тротуарам, и даже по паркам запрещена.

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