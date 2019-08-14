Новые нардепы поспорили из-за мест в зале Рады

Источник: Корреспондент.net

Вопрос размещения народных избранников в зале Верховной Рады стал наиболее дискуссионным на заседании подготовительной депутатской группы. Об этом на брифинге в среду, 14 августа, рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас (Слуга народа).

Он сообщил журналистам, что на заседании подгруппа рассматривала три вопроса, связанных с организацией работы Рады: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.

По словам Ионушаса, по вопросу торжественного заседания договорились собрать предложения политических сил до полудня четверга, 15 августа.

"Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Верховной Рады. По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки, были живые дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы подгруппы. Договорились, что на протяжении сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и вернуться к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы", - рассказал он.

По этом Ионушас подчеркнул, что все проходило в конструктивном русле.

Что касается приглашения гостей на торжественное заседание, то, по словам парламентария, традиционно есть определенный перечень гостей, который готовится для согласования группой. Однако, по пожеланию политических сил в него могут быть также добавлены другие гости.