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02.09.2020

Новый фронт. Обострение на границе Китая и Индии

Источник: Корреспондент.net

Индия заявила, что помешала китайским военным, которые в приграничном районе Ладакх "провокационно перемещались". Пекин, в свою очередь, обвинил Дели в подрыве своего суверенитета. В середине июня после подобного инцидента произошли боестолкновения, в которых погибли 20 индийских военнослужащих.

Отношения Китай и Индии становятся все более враждебными накануне саммита глав оборонных и дипведомств стран Шанхайской организации сотрудничества, призванных укрепить региональное партнерство в сфере безопасности. Он пройдет в начале сентября в Москве. 

 

Могущество Китая растет

В понедельник Минобороны Индии распространило заявление о том, что в ночь с 29 на 30 августа китайские войска осуществили "провокационные перемещения с целью изменения статус-кво" в Ладакхе.

По утверждению Нью-Дели, индийские войска предотвратили действия китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо. По данным индийских СМИ, в районе спорной территории находится почти 100 тысяч солдат обеих армий.

Китай ответил, что индийские военные нарушили договоренности, достигнутые Пекином и Нью-Дели относительно сохранения статус-кво на границе.

"31 августа они вновь незаконно пересекли линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь, что вызвало напряженность на границе", - заявили в китайской армии.

По словам полковника Чжан Шуйли, действия индийских военных "серьезно нарушили территориальный суверенитет Китая и подорвали мир и стабильность в районе китайско-индийской границы". 

Вслед за ним китайская англоязычная газета The Global Times, которая отражает настроения военного истеблишмента КНР, выступила во вторник с редакционной статьей, в которой звучат неприкрытые угрозы в адрес Индии.

"Если Индия хочет конкурировать, то она должна учитывать, что у Китая больше инструментов и возможностей, чем у нее. Если Индия захочет военного противостояния, Народно-освободительная армия Китая неизбежно заставит индийскую армию понести гораздо более серьезные потери, чем это было в 1962 году", - предупреждает издание.

В статье The Global Times впервые для ведущих китайских СМИ также высказывается мысль о том, что, рассчитывая захватить территорию КНР, Индия рискует "стать пешкой в американской стратегии сдерживания Китая".

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений. Это произошло после того, как военные двух стран вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР.

Стороны договорились развести силы, но 15 июня произошел кровопролитный конфликт - первый с 1970-х, в котором были человеческие жертвы. 

В 1962 году после пограничной войны между Индией и Китаем была утверждена демаркационная Линия фактического контроля протяженностью более четырех тысяч километров. Она является фактической границей двух стран, однако общепризнанной границы в этом районе нет. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

1 сентября Индия заявила, что китайские войска второй раз за неделю предприняли провокационные действия на южном берегу озера Пангонг-Цо. Вторая провокация произошла в момент, когда представители командования с обеих сторон вели переговоры о деэскалации, сообщает индийская сторонаю

"Благодаря своевременным оборонительным действиям индийская сторона смогла предотвратить попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво", - сообщили в МИД Индии.

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар призвал Китай к взаимопониманию по пограничным вопросам, отметив важность достижения договоренности о мирном характере двусторонних отношений. 

"Мы, как ближайшая соседняя страна с Китаем, видим рост его могущества. Но и Индия тоже растет, и это не менее важно помнить", - сказал он, выступая на ежегодном индийско-американском форуме стратегического партнерства.

Джайшанкара подчеркнул, что мирные отношения между Индией и Китаем имеют большое значение не только для двух стран, но и для всего мирового сообщества. Напомним, что обе страны обладают ядерным оружием.

Индийская сторона не привела каких-либо четких данных по инциденту с китайскими солдатами, в частности, неизвестно, каким образом ситуация была урегулирована и есть ли пострадавшие. 

Как пишет Hindustan Times со ссылкой на источники, до сих пор военные КНР действовали на северной части высокогорного озера Пангонг-Цо, где, собственно, и проходит линия фактического контроля. Однако ночной инцидент, предположительно, произошел около южных берегов озера.

Изменение достаточно существенное, поскольку данная часть территории удерживается индийской стороной, и любое нарушение у южных берегов Пангонг-Цо можно расценивать как "заявление КНР о намерении открыть новый фронт".

При этом до конца неясно, что именно происходит в регионе, заявил руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в комментарии Газете.ру.

Учитывая, что переговоры сторон по урегулированию спорных моментов зашли в тупик, ситуация становится еще более неоднозначной. За два месяца диалога на военном и дипломатическом уровнях Китай и Индия смогли добиться отвода войск в районе реки Галван и формирования буферной зоны.

С Пангонг-Цо все несколько сложнее, поскольку стороны по-разному воспринимают уже заключенные соглашения. Так, в Нью-Дели считают, что отвод войск у Галвана подразумевают уход военных с озера, но Пекин никак не связывает высокогорное озеро с рекой.

При этом начальник штаба обороны Индии Бипин Рават открыто говорил, что вариант военного разрешения кризиса активно обсуждается и может быть использован, если все мирные инициативы потерпят неудачу.

Обострение конфликта происходит в преддверии большого дипломатического марафона стран-членов ШОС. 3-4 сентября будут встречаться министры обороны, 10 сентября - министры иностранных дел. Предполагалось, что в Москве состоятся двухсторонние встречи китайский и индийских министров, но после деэскалации это вряд ли возможно.

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