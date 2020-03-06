Новый глава Минфина обсудил сотрудничество с МВФ
Источник: Корреспондент.net
Новый министр финансов Игорь Уманский в пятницу, 6 марта, провел встречу с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом, сообщает пресс-служба Минфина.
Уманский отметил, что новая программа сотрудничества с МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности в стране.
Он отметил, что “безусловным приоритетом” для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.
Министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.
“Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы”, - сказал он.
Как сообщалось, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новое правительство продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины.