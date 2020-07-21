21.07.2020
Новый глава Нацбанка впервые встретился с послами G7
Источник: Корреспондент.net
Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко впервые встретился с послами Большой семеркии сообщил, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом. Об этом сообщает пресс-служба регулятора во вторник, 21 июля.
По словам Шевченко, монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.
"Тесные партнерские отношения с нашими международными партнерами - значительные достижение реформы финансового сектора последних лет. Считаю своим долгом поддерживать и развивать их. Национальный банк высоко ценит отношения со странами Большой семерки, Европейского Союза, а также международными финансовыми институтами. Мы стремимся и в дальнейшем оставаться прогнозируемым и последовательным партнером. Мы твердо убеждены, что сотрудничество с международными партнерами - необходимый залог макрофинансовой стабильности Украины", - сказал Шевченко.
"Национальный банк - фундаментальная опора реформ, которые проводила Украина в предыдущие годы и продолжает внедрять. Центробанк сыграл ключевую роль в преодолении проблем в банковском секторе и борьбе с кризисными явлениями в стране. Надеемся, что Национальный банк продолжит продуманную политику, направленную на обеспечение макрофинансовой и экономической стабильности в Украине", - отметила Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Во время встречи Шевченко озвучил свои основные приоритеты в должности: восстановление кредитования, снижение портфелей "плохих" кредитов, сохранение макрофинансовой стабильности, а также продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами Украины.
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