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15.01.2020

Новый капитализм. Как Давос-2020 будет спасать мир

Источник: Корреспондент.net

Главной темой Всемирного экономического форума в Давосе станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Как заявили организаторы, stakeholder capitalism должен стать решением самых серьезных проблем мира - от социальных до экологических.

Среди ведущих политических лидеров в Давосе будут президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, итальянский премьер Джузеппе Конте, Канцлер Австрии Себастьян Курц. Украину представит президент Владимир Зеленский.  

Манифест для бизнеса нового десятилетия

14 января был опубликован Давосский манифест-2020, который дает представление о капитализме заинтересованных сторон, затрагивающий целый ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливое налогообложение, нулевую терпимость к коррупции, оплату труда руководителей, уважение прав человека.

При этом пять крупнейших мировых рисков являются экологическими - впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе. В частности, речь идет о климатических катастрофах, утрате биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

Основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб пояснил, что подразумевается под главной темой 2020 года: бизнесу необходимо думать не только о получении максимальной прибыли, но и использовать свои ресурсы, чтобы при участии правительств и гражданского общества решать основные вопросы этого десятилетия. 

"Бизнес должен активно вносить вклад в создание более целостного и устойчивого мира", - заявил основатель Всемирного экономического форума.

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Долгосрочным риском также является неспособность правительств адаптироваться к изменению климата и антропогенному ущербу для окружающей среды,. В качестве примера приводятся экологические преступления, разлив нефти и радиоактивное загрязнение.

Всемирный экономический форум на традиционной ежегодной встрече в Давосе начнет выполнять две глобальные инициативы, заявил Шваб.

Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить один миллиард человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру одного миллиарда деревьев.

Главным приоритетом 2020-х создатель ВЭФ назвал реставрацию экосистемы, чтобы "оставить прочное наследие для будущих поколений".

По словам Шваба, мир находится в "чрезвычайном положении" из-за климатического кризиса и торговых войн, поэтому форум в 2020 году станет "мастерской, а не говорильней".

В целом организаторы обозначили шесть ключевых приоритетов развития мира:

  • экономика (устранение долгосрочного долгового бремени),
  • технологии (как уйти от глобальной "технологической войны"),
  • общество (как обучить миллиард человек новым профессиям и обеспечить им доход),
  • геополитика,
  • промышленность (создание моделей в условиях промышленной революции 4.0),
  • экология (риски изменения климата).

Кроме того, была опубликована обновленная версия манифеста форума в Давосе, первый вариант которого был принят в 1973 году.

В Давосском манифесте-2020 "поднимается ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливую уплату налогов, нулевую терпимость к коррупции, вознаграждение топ-менеджеров, уважение прав человека".

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"Понять и согласовать различные интересы всех заинтересованных сторон наилучшим образом возможно через общую готовность проводить политику и принимать решения, обеспечивающие процветание компании в долгосрочной перспективе", - говорится в манифесте.

 

Кто приедет обсуждать глобальные проблемы

В этом году Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. В нем примут участие около трех тысяч чиновников из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств.

Приедет Трамп, Меркель, Курц, президент Ирака Бархам Салех, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, испанский премьер Педро Санчес, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также на форум приедут лидеры различных международных организаций, среди которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генсек НАТО Йенс Столтенберг, гендиректор Всемирной торговой организации, генсек Интерпола, гендир Всемирной организации здравоохранения, генсек ОПЕК.

В качестве одной из главных геополитических тем заявлена деэскалация на Ближнем Востоке.

От поездки на экономический форум отказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, поскольку намерен "продолжить реализацию приоритетов британского народа". Также Джонсон запретил своим министрам посещать форум в Давосе. 

Украина будет представлена президентом Владимиром Зеленским. Кроме президента форум посетят министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Вадим Новинский, гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко, исполнительный директор общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Также в списке традиционно значится олигарх Виктор Пинчук, который является соорганизатором Украинского завтрака в Давосе, а последний год и Украинского дома - площадки, используемой для презентации страны, привлечения инвестиций и неформального общения за рамками официальных мероприятий.

Российскую делегацию на форуме возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Кроме того, в Давосском форуме-2020 примут участие более 1,6 тысячи бизнесменов и более 120 представителей молодежных организаций.

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