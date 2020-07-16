Новый план учебы в школах. Итоги пандемии 16 июля

Источник: Корреспондент.net

Новости Украины

- За минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Произошел незначительный рост числа заболевших по сравнению со вчерашним показателем 836 человек.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (197), Киеве (116) и Ровенской области (70).

Общее число зараженных в Украине достигло 56 455. При этом за сутки выздоровели 800 человек - всего 27 154 с начала пандемии. Также за 24 часа скончались 18 пациентов с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 445.

- Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт считает, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет не только из-за увеличение тестирования.

"Если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными", - отметил Хабихт.

Из-за этого люди не придерживаются социальной дистанции - это составляет определенные риски.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", - добавил он.

- Президент Владимир Зеленский заявил, что не надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

"Надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - сказал он.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

- Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, в свою очередь, объяснил, как будет проходить обучение в каждой из четырех зон. Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах красной зоны.

Три сценария начала учебного года:

Низкая заболеваемость - школы работают в обычном режиме

Высокая - полностью дистанционное обучение

Средняя - смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).

Наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:

Отмена массовых мероприятий и экскурсий

Собрания педколлективов - в дистанционной форме

Недопущение скопления большого количества людей

Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста

Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение

Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения

Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой

Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19

Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться

В случае вспышки заболеваемости, учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято)

- Укрзализныця начала продавать билеты на 100 процентов мест в вагонах. Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.

Полноценная продажа билетов восстановлена благодаря согласованию с киевской городской государственной администрацией, уточнили в УЗ.

Перевозка в пределах 50 процентов остается для поездов в те регионы, в которых из-за неблагоприятной эпидемической обстановки не принято решение об ослаблении карантина.

- Десять самых заправшиваемых в поисковике туристических направлений среди украинцев на родине выглядят так:

Коблево

Лазурное

Залив

Бердянск

Одесса

Приморск

Урзуф

Белосарайская коса

Киевское море

Кирилловка

- Правительство Болгарии с 16 июля открыло свои границы для граждан Украины. При въезде не нужно сдавать тест на коронавирус или сидеть 14 дней в карантине.

- Евросоюз пересмотрел "красный список" стран, но Украина в нем так и осталась, поэтому граница остается закрытой. Следующий пересмотр будут через две недели.

- Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19 в Украине, который составляет почти 65 миллиардов гривен, на сегодняшний день практически исчерпан, сообщили в Кабмине.

- Среди сотрудников Ровенской АЭС количество случаев COVID-19 приближается к 50, один человек умер.

Новости науки и медицины

- Международная группа медиков-исследователей записала серию эхокардиограмм у больных ковидом. Вывод оказался неутешительным: более чем у половины пациентов обнаружены повреждения сердечной мышцы.

Любая системная инфекция увеличивает нагрузку на миокард и может усугубить ситуацию, если у больного есть кардиологическая патология. Кроме того, COVID-19, как правило, пагубно действует на легкие, что дополнительно нагружает миокард, особенно правый желудочек.

Вирус может также непосредственно влиять на состояние сердечной мышцы, не говоря уже о некоторых лекарствах, применяемых для симптоматического лечения ковида.

В исследовании участвовали 1216 пациентов, у 813 из них ковид был диагностирован, у 298 вероятность заражения была признана высокой, у остальных 105 наличествовали симптомы, позволявшие предположить ковид. Всем им в период с 3 по 20 апреля проводилось ультразвуковое исследование сердца.

По данным исследования, около 55 процентов пациентов имели повреждение сердца, а у 15 процентов зафиксирована серьезная патология миокарда.

- Итоги первых полноценных клинических испытаний антималярийного препарата гидроксихлорохина против коронавируса COVID-19 подтвердили, что он не помогает пациентам или даже усугубляет ситуацию.

- Нидерландские ученыe заявили, что одно из антител, появляющееся в плазме крови людей, перенесших тяжелую форму COVID-19, не подавляет вирус, a вызывает сильныe воспаления.



Новости мира

- Американский президент Дональд Трамп вновь сказал, что в пандемии виноват Китай и перешел в политико-экономическое наступление.

- Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о необычном способе, который помог губернатору Витебской области Николаю Шерстневу вылечиться от коронавируса.

"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - сказал Лукашенко в среду.

- На Мальте уже неделю не фиксируют новые случаи коронавируса.



Новости экономики и бизнеса

- Экономика Китая первой в мире вернулась к росту во втором квартале 2020 года после исторического спада в предыдущие три месяца. Объем ВВП Китая в апреле-июне увеличился на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Курс американской валюты на мировом рынке обновил пятинедельный минимум. Высокие темпы распространения вируса в США, а также ухудшение ожиданий относительно восстановления экономики страны вынуждают инвесторов уходить в другие валюты.

Только в России курс доллара не спешит ослабевать. Этому мешают стагнация на нефтяном рынке, а также снижение объемов продаваемой валюты в рамках бюджетного правила.

- Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья компания Johnson & Johnson опубликовала отчетность за второй квартал. В документе отмечается, что результаты отражают влияние пандемии коронавируса на бизнес.

Чистая прибыль за отчетный период упала на 35,3 процента и составила 3,6 миллиарда долларов, продажи снизились на 10,8 процента по сравнению со вторым кварталом 2019 года, до 18,3 миллиарда долларов.