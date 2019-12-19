Новый ресурс

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года.

Улучшение безопасности, создание возможностей для украинского бизнеса и евроинтеграция станут ключевыми задачами правительства в следующем году.

Арахамия заявил, что Аграрный комитет заваливают правками, рассмотрение которых может затянуться до февраля.

В документе об Едином реестре лиц, совершивших половое насилие над малолетними, регламентированы данные, которые вносятся в реестр и круг лиц, которые могут получить к ним доступ.

За неперсональное голосование вводится уголовная ответственность, а также штрафы до 85 тысяч гривен.

По предварительным данным, в третьем квартале ВВП Украины вырос на 4,1%, а не на 4,2% как сообщалось ранее.

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