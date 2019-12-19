Новый ресурс

Новости раздела
Украина
19.12.2019
Депутаты не открыли, а "дозакрыли" избирательные списки - ОПОРА
Общественники раскритиковали Избирательный кодекс с предложениями Зеленского, который сегодня принял парламент.
Украина
19.12.2019
Госстат ухудшил оценку по росту экономики
По предварительным данным, в третьем квартале ВВП Украины вырос на 4,1%, а не на 4,2% как сообщалось ранее.
Украина
19.12.2019
Рада приняла ветированный Зеленским закон о ВСК
Депутаты учли большинство поправок президента и конституционным большинством проголосовали за законопроект о временных комиссиях.
Украина
19.12.2019
Земельная реформа: КСУ изучает полномочия Рады
Группа нардепов обратилась в Конституционный суд с просьбой определить законность права парламента принимать решения по продаже земли.
Украина
19.12.2019
Рада ужесточила наказание за кнопкодавство
За неперсональное голосование вводится уголовная ответственность, а также штрафы до 85 тысяч гривен.
Украина
19.12.2019
Рада проголосовала за создание реестра педофилов
В документе об Едином реестре лиц, совершивших половое насилие над малолетними, регламентированы данные, которые вносятся в реестр и круг лиц, которые могут получить к ним доступ.
Украина
19.12.2019
В СН назвали сроки подготовки закона о рынке земли
Арахамия заявил, что Аграрный комитет заваливают правками, рассмотрение которых может затянуться до февраля.
Украина
19.12.2019
Кулеба назвал три приоритета Кабмина на 2020 год
Улучшение безопасности, создание возможностей для украинского бизнеса и евроинтеграция станут ключевыми задачами правительства в следующем году.
Украина
19.12.2019
Украина и Россия договорились о транзите газа
Представители двух стран при участии Европейской комиссии подготовили проект соглашения по газу.