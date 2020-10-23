Новый ресурс

Новости раздела
Украина
23.10.2020
В ЦВК рассказали, как будут проходить выборы на Донбассе
Рассказываем правила голосования на карантине, как заполнять новый избирательный бюллетень, и что делать, если ошиблись во время заполнения
Украина
20.10.2020
Все зависит от врачей: Степанов рассказал, как будут решать, кого лечить от COVID-19
Украина
16.10.2020
Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы
Украина
16.10.2020
Степанов заявил о необязательности ПЦР-тестов на Covid-19 для установлении диагноза — симптомов достаточно
Украина
15.10.2020
Главнокомандующий ВСУ Хомчак рассказал, при каких условиях в Украине можно будет отказаться от призыва
Украина
15.10.2020
Аналітик розповів, звідки у Зеленського візьмуть гроші на опитування в день виборів
Украина
15.10.2020
В МОЗ спрогнозировали стоимость вакцины от коронавируса
Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, одна доза будет стоить приблизительно 40 долларов.
Украина
08.10.2020
Британский кредитор возвращается на рынок Украины
Британское кредитное агентство может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов для британско-украинских торговых контрактов.
Украина
08.10.2020
Ляшко назвал новый приоритет в борьбе с COVID-19
Если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.
Украина
08.10.2020
На межбанке в два раза сократился дефицит валюты
Спрос на валюту на межбанковском рынке Украины превышает предложение, заявили в Национальном банке.
Украина
08.10.2020
МИД рассказал детали нового соглашения с Британией
Отношения между странами будут осуществляться через диалог стратегического партнерства и торговый комитет, пояснили в министерстве.
Украина
07.10.2020
К бюджету-2021 уже подали пять тысяч правок
Парламент сможет рассмотреть проект бюджета в первом чтении 20 октября, несмотря на эпидемию коронавируса среди нардепов, считает Кравчук.
Украина
07.10.2020
Минфин назвал сумму выплат по госдолгу
До конца 2020 года Украина должна погасить около $3 млрд, что составляет значительную нагрузку на бюджет в условиях спада экономики.
Украина
07.10.2020
Лондон выделит Киеву 1,25 млрд фунтов на оборону
Средства будут привлечены по линии Британского экспортно-кредитного агентства. Это ускорит сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере.
Украина
06.10.2020
Пограничника отстранили от службы за взятку
Инспектор погранслужбы получил взятку в 1500 евро за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.
Украина
06.10.2020
Минфин назвал риски для экономики в 2021 году
Тормозить рост украинской экономики в следующем году будет снижение транзита газа, низкий урожай, рост безработицы, снижение привлечения кредитов и Россия.
Украина
06.10.2020
В Ровно выявили вспышку коронавируса в университете
Все больные находятся на амбулаторном лечении. "Контактные" работники университета уже сдали ПЦР-тесты.
Украина
06.10.2020
На Луганщине потушен крупный очаг пожаров
Остается локализованным лишь один очаг – возле села Гавриловка на площади 150 га, отметили в ГСЧС.
Украина
06.10.2020
Безвизу с ЕС ничего не угрожает – Зеленский
Новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран в ближайшие месяцы, заверил президент.
Украина
06.10.2020
Зеленский: ЕС присоединится к Крымской платформе
Участники саммита Украина – ЕС подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму, отметил Владимир Зеленский.
Украина
06.10.2020
Обнародовано итоговое заявление саммита Украина-ЕС
Евросоюз признал европейские устремления Украины и приветствовал ее европейский выбор, указано в заявлении.
Украина
05.10.2020
Зеленский посетит с визитом Великобританию
Запланированы переговоры президента Украины с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, а также подписание пакета важных документов.
Украина
05.10.2020
СМИ: На саммите Украина-ЕС подпишут три соглашения
На саммите в Брюсселе подпишут соглашения на 60 миллионов евро и обсудят ряд вопросов по реформам и торговле.
Украина
05.10.2020
Число буровых вышек в мире на рекордном минимуме
Сентябрьский уровень работающих буровых вышек на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.
Украина
05.10.2020
На Луганщине ликвидировали восемь очагов пожаров
Крупнейшим пожаром остается очаг возле сел Смоляниновое и Боровеньки Новоайдарского района на площади 4640 га.
Украина
02.10.2020
Число погибших в пожарах на Луганщине сократилось
В полиции области сегодня сообщают о семи погибших, в ГСЧС - о восьми, в то время, как накануне вечером в Офисе генпрокурора сообщали, что число жертв возросло до 11.
Украина
02.10.2020
Посол США может прибыть в Украину до ноября
Дейтон сейчас находится на финальном этапе утверждения в сенате США, уточнил представитель Госдепа.
Украина
02.10.2020
Кернес выздоровел от коронавируса
Харьковский городской голова сдал отрицательный тест на коронавирус. Его друг прогнозирует, что уже через неделю он выйдет с больничного.