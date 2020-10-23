Новый ресурс

Глава МИД Кулеба подчеркнул, что речь идет о персональных санкциях, об экономических ограничениях речь не идет.

Харьковский городской голова сдал отрицательный тест на коронавирус. Его друг прогнозирует, что уже через неделю он выйдет с больничного.

В полиции области сегодня сообщают о семи погибших, в ГСЧС - о восьми, в то время, как накануне вечером в Офисе генпрокурора сообщали, что число жертв возросло до 11.

Сентябрьский уровень работающих буровых вышек на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

На саммите в Брюсселе подпишут соглашения на 60 миллионов евро и обсудят ряд вопросов по реформам и торговле.

Остается локализованным лишь один очаг – возле села Гавриловка на площади 150 га, отметили в ГСЧС.

Тормозить рост украинской экономики в следующем году будет снижение транзита газа, низкий урожай, рост безработицы, снижение привлечения кредитов и Россия.

Инспектор погранслужбы получил взятку в 1500 евро за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.

Средства будут привлечены по линии Британского экспортно-кредитного агентства. Это ускорит сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере.

До конца 2020 года Украина должна погасить около $3 млрд, что составляет значительную нагрузку на бюджет в условиях спада экономики.

К бюджету-2021 уже подали пять тысяч правок

Отношения между странами будут осуществляться через диалог стратегического партнерства и торговый комитет, пояснили в министерстве.

Если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.

Британское кредитное агентство может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов для британско-украинских торговых контрактов.

Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, одна доза будет стоить приблизительно 40 долларов.

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