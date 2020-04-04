Новый случай коронавируса выявили в составе ВСУ

Источник: Корреспондент.net

В ВСУ зафиксировали третий случай заболевания COVID-19.

Командование передает, что заболевание коронавирусом подтвердили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военный с конца марта лечился в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания.

"В связи с сохранением субфебрильной температуры были проведены два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", - информируют в командовании Медицинских сил.

При этом военных, контактировавших с больным во время выполнения служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время их также проверят на заражение коронавирусом.