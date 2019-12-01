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01.12.2019

Новый состав Еврокомиссии приступил к работе

Источник: Корреспондент.net

Новый состав Европейской комиссии приступил к исполнению полномочий после формальной процедуры утверждения Евросоветом и Европарламентом. 

Новый состав Еврокомиссии начал деятельность в день 10-й годовщины с момента подписания Лиссабонского соглашения ЕС, которое стало определяющим документом для реформирования и сохранения единства Европейского Союза.

"С сегодняшнего дня мы являемся стражами Соглашений ЕС и охранниками Лиссабонского духа. Я чувствую эту ответственность", – отметила новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, благодаря ЕС Европа избавилась от тирании, превратилась в континент мира с правами и свободами для людей, которые являются большими чем где-либо в других частях мира.

"Но Европа – это не только сокровище, которое мы унаследовали. Европа является обещанием. Европа является будущим. Европа является чем-то таким, что мы должны строить – кирпич за кирпичом, день ко дню", – резюмировала Урсула фон дер Ляен.

Она также отметила, что перед Еврокомиссией стоит задача достойно сопровождать такие изменения.

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