Ножом в грудь: в Запорожье напали на активистку

Источник: Корреспондент.net

В Запорожье пытались зарезать главу общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову, сообщил 24 октября в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани.

По его словам женщина сейчас в реанимации.

"В Космическом микрорайоне Запорожья, на улице Европейской, напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром и женой запорожского общественного активиста, лидера организации Антикоррупционный движение Запорожье Константина Белова", - говорится в сообщении.

Преступник напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Ее оперируют в реанимации.

В полиции заявили, что информация о нападении поступила от медиков в 12:20. С ножевым ранением госпитализировали 24- летнюю девушку. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.