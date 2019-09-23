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23.09.2019

О путче, конфетах и тюрьме. Интервью Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Пятый президент Украины дал интервью журналистке Янине Соколовой, которое вышло на принадлежащем ему 5 канале.

В интервью Порошенко много шутил, делился планами на будущее и рассказывал о своем поражении на выборах.

Корреспондент.net собрал главные тезисы.

"О путче"

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорит, что информацию о декабрьском "путче" сообщит народный депутат от партии Слуга Народа Елизавета Богуцкая.

"У нас есть спикер по этому поводу, Лиза Богуцкая. Она заранее сообщит, когда будет путч… не отбирайте хлеб у пани Богуцкой. Потому что у нас есть спикер и я хотел бы, чтобы каждый имел свою функцию. И она выполняет ту чрезвычайно важную задачу организационного комитета путча и она своевременно и заранее сообщит о мероприятиях по организации".

Отвечая на вопрос, каким будет кодовое слово для начала путча, экс-президент сказал: "Сейчас два выбора: либо "конфеты "Рошен"", либо "наколотые апельсины". Если услышите, то это оно и будет".

Из конфет Рошен он посоветовал есть Бджілку.

Напомним, что во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, депутата от партии Слуга народа Елизаветы Богуцкой, которое она писала знакомой. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".

О тюрьме

Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будут не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого и ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти "хлопчики" - не первые, кто хотели запроторить Порошенко ... И в 2003, и 2004 году, и когда на канал (5 канал) были "наезды", и в 2007-2008, 2012-2013 годах ... Ничего у них не получится".

"Это (решения судов не в пользу Порошенко) будет ударом - точно в первую не по Порошенко. Это будет ударом по украинской власти и государству Украина - относительно возврата к политическим преследованиям".

"Если это будет их выбор - поборемся ... У нас есть достаточно механизмов защиты".

О Сенцове

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста, я хочу отметить, что тогда были задержаны два российских журналиста, в июне 2014 года. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Отпускаете Сенцова и тех, кого задержали, я отпускаю журналистов". Путин подчеркнул: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым".

“Это очень хорошо и на все пять лет научило, как надо относиться к таким обещаниям. Было принято решение освободить этих журналистов. И после этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принесли документы, это террористы".

"Путин рассматривал заложников как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций, или которой он пытался поддержать кого-то, например Медведчука, или ударить по кому-то, например по Порошенко".

Отвечая на вопрос, почему обмен состоялся сейчас, Порошенко выразил мнение, что "дальше тянуть не было смысла".

О формуле Штайнмайера

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем согласованной, не существует".

 "Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой. Когда Путин сказал: "У нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым".

Я говорю: "Извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите". Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: "Нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера".

Я говорю: "Извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин". "Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях". Вот это стиль ведения переговоров Россией".

О Медведчуке

"Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой "У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку", и я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте".

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