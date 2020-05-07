Объем финподдержки от МВФ не изменится - Минфин

Источник: Корреспондент.net

В Минфине заверили, что объем финподдержки Украины со стороны МВФ не изменится. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 7 мая.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by", - сказано в сообщении.

Сумма программы на соответствующий период остается неизменной, подчеркнули в Минфине.

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МВФ сменил условия новой программы для Украины. Новая программа предусматривает меньшие объемы финансирования и рассчитана на полтора года.

Также стало известно, что МВФ сменил главного переговорщика с Украиной. В задачу миссии МВФ входит проведение переговоров с руководством страны об условиях предоставления кредита Фонда.