Объем продажи земли пересмотрят - Разумков

Источник: Корреспондент.net

Ко второму чтению в законопроекте об обращении земли будут внесены изменения по возможности приобретения земли в одни руки. Об этом заявил главы Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина в понедельник, 18 ноября.

По его словам, главные вызовы и предостережения, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажа земли иностранцам.

"По вопросу с рынком земли. Мы, во-первых, обещали, что будем создавать рынок земли. Главные вызовы и предостережения, которые были связанные с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажа земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваемые тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав... Максимальный лимит на землю в одни руки - он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - заявил Разумков.