19.05.2021

Обирай Донецький державний університет внутрішніх справ!

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

Донецький державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання!

Донецький державний університет внутрішніх справ – заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Ми готуємо фахівців за бюджетні кошти та на контрактній основі на денній та заочній формах навчання.

Пропонуємо спеціальності:

-         Право

-         Правоохоронна діяльність

-         Публічне управління і адміністрування

-         Економічна безпека

Освітні ступені бакалавр та магістр.

На факультетах № 1 та № 2 ми готуємо кадри для підрозділів досудового розслідування, кримінальної поліції та превентивної діяльності. На період навчання усі курсанти знаходяться на повному державному забезпечені. Після успішного закінчення навчання їм гарантується працевлаштування.

Факультет №3 Донецького державного університету внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців для роботи у приватних та державних установах, організаціях, підприємствах, у судових та правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування тощо. Наші випускники стають адвокатами, нотаріусами, фахівцями у сфері державного управління та економічної безпеки.

Освітній процес на факультеті №3 ДЮІ забезпечують виключно доктори та кандидати наук, більшість мають вчені звання професорів та доцентів.

Наші студенти разом зі знаннями одразу отримують практичні навички. Навчаьні заняття разом з висококваліфікованими викладачами проводять фахівці-практики з різноманітних професійних сфер, від патрульного поліції до судді.

Також студенти залучаються до роботи юридичної клініки «Правовий захист», де мають змогу працювати над реальними справами під керівництвом справжніх юристів, здобувати власний досвід, налагоджувати власні зв’язки.

В інституті діють 2 науково-дослідні лабораторії. Кожна кафедра факультету має науковий гурток, де активно залучає студентів до наукової діяльності. Наші здобувачі приймають участь у конференціях, круглих столах, конкурсах, зокрема всеукраїнського та міжнародного рівня. Продовжити свій шлях дослідника у ДонДУВС студенти мають змогу і після отримання диплому «Магістр», адже в університеті діють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата та доктора наук.

 

Разом з менторами наші студенти беруть участь не лише у наукових заходах, але й розвивають свої soft-skills, здобувають сертифікати бізнес-шкіл, стають тренерами з протидії булінгу та мають змогу взяти участь у програмах обміну з іноземними студентами. 

І все це – у комфортних умовах. Для курсантів та студентів  обладнані сучасні аудиторії та гуртожитки, створені електронна бібліотека та сайт дистанційного навчання, центри психологічного розвантаження, сучасний тир, навчальні тренінгові центри, кімната слідчого, кімната, дружня до дитини.

В університеті облаштовано спортзал, діють спортивні секції з боксу, боротьби самбо, гандболу тощо. Також можна реалізувати свій талант у творчих гуртках.

У нас є все необхідне для якісної підготовки поліцейських, юристів, державних службовців та фахівців у сфері економічної безпеки підприємств.

Детальну інформацію ви дізнаєтесь на сайті https://dnuvs.in.ua/ або за телефоном 097 907 01 07

Також запрошуємо заповнити електрону Анкету абітурієнта.

Обирай Донецький державний університет внутрішніх справ. Обирай шістдесяти річну історію освітніх традицій, перевірених часом.

Донецький державний університет внутрішніх справ
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