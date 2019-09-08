Обмен Цемаха: Луценко рассказал о последствиях

Источник: Корреспондент.net

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что будет разыгрываться карта обиды со стороны Нидерландов на Украину из-за выдачи России подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.

"Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после крушения МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона сделала с Цемахом все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно.