08.09.2019
Обмен Цемаха: Луценко рассказал о последствиях
Источник: Корреспондент.net
Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что будет разыгрываться карта обиды со стороны Нидерландов на Украину из-за выдачи России подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.
"Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после крушения МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
По его словам, украинская сторона сделала с Цемахом все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно.
Луценко считает, что ситуация с Цемахом не могла «останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю».
Он добавил, что как генпрокурор организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах – 74 украинца на 306 в декабре 2017 года и 35 на 35 в субботу.
"Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил? Или Прасолову, которая подорвала офицера СБУ. Или как отдать подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемаха? Для меня ответ очевиден – это война. И обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов – не позор и не измена. Освобождение наших – священный долг государства", - заключил бывший Генеральный прокурор.
Новости раздела
Украина
08.09.2019
Минобороны показало военные учения на Дунае
В течение трех дней украинские и румынские моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО.
Украина
08.09.2019
В ГФС назвали число оштрафованных "евробляхеров"
Размеры штрафов за "евробляхи" составляют 8,5 тысяч гривен и 17 тысяч гривен, отметили в ведомстве.
Украина
08.09.2019
Сенцов завел страницу в Twitter
В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период заключения в России.
Украина
08.09.2019
Fitch назвало условия соглашения Украины с МВФ
Среди рисков новой кредитной программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ.
Украина
08.09.2019
Обмен Цемаха: Луценко рассказал о последствиях
Бывший Генеральный прокурор считает, что ситуация с Цемахом не могла "останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю".
Украина
06.09.2019
В Госдепе прокомментировали обмен пленными между Украиной и РФ
Возвращение на родину заключенных иногда связанно с тяжелыми компромиссами, заявили в Госдепартаменте США.
Украина
06.09.2019
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
Украина
06.09.2019
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
Украина
06.09.2019
Зеленский оптимизировал состав СНБО
Президент вывел из состава СНБО бывших чиновников и ввел новоназначенных, в том числе Гончарука и Разумкова.
Украина
06.09.2019
Рябошапка "обезглавил" прокуратуры восьми областей
Уволены прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.
Украина
06.09.2019
Украина нарастила торговлю со странами ЕС
Экспорт Украины в страны ЕС за год вырос на 7%, в то время, как в страны СНГ сократился на 4%.