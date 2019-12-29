29.12.2019
Обмен пленными: автобус с украинцами попал в ДТП
Источник: Корреспондент.net
В ходе обмена пленными на пункте пропуска Майорское в воскресенье, 29 декабря, произошло ДТП в котором участвовал автобус с освобожденными украинцами.
Отмечается, сто при въезде на территорию КПВВ Майорское один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и "ДНР", врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.
О пострадавших не сообщается.
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