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07.01.2020

Обмен пленными: СМИ назвали часть выданных "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

Издание Слідство.Iнфо опубликовало список из 44 человек, которые, вероятно, были переданы "ЛДНР" в рамках обмена, состоявшегося 29 декабря.

Тогда сепаратистами был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

"В перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне ", отмечает издание. Информацию о них планируют обнародовать позже.

В настоящее время обнародованы фамилии лиц, подозреваемых в терроризме на территории мирной части Украины.

Так, по данным издания, украинская сторона передала на обмен пленными фигурантов дела о подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша - Эдуарда Бондаренко и Сергея Пастухова. Перед обменом им объявили приговор по 12 лет тюрьмы и отпустили под личное обязательство до вступления приговора в силу.

Для участия в обмене пленными отпустили двух фигурантов подготовки терактов в Мариуполе Рустама Аббасова и Сергея Петрикова. Их освободили без приговора по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки.

В список была внесена харьковская террористка Марина Ковтун, которая в 2014 году организовала взрыв в рок-клубе Стена, в результате которого пострадали 13 человек. Ее в октябре приговорили к 11 годам тюрьмы, а 25 декабря ее забрали из СИЗО.

Также был освобожден обвиняемый в совершении трех взрывов на железнодорожных путях под Харьковом Вячеслав Чумак. В отношении него нет приговора в открытом реестре судебных решений.

На обмен пленными после приговора к пожизненному заключению отправились подрывники харьковского "Марша Достоинства" Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий. Тогда в результате взрыва погибли четыре человека.

Еще один участник обмена - участник харьковского антимайдана Игорь Джадан, который был обвинен в теракте и посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, в список попали "харьковские партизаны" Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко, которых признали виновными в семи терактах, в том числе обстреле военкоматов и организации взрывов.

Для участия в декабрьском обмене был освобожден обвиненный в подрыве моста на железной дороге в Одесской области Константин Калашников.

Также отпустили исполнителей серии терактов на территории Одесской и Николаевской областей - Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Николая Казанского, Олега Мазура и Николая Селятенко.

Осужденный за подрыв моста в Запорожской области Николай Дубина тоже отправился на обмен.

Кроме того, обменяны четверо обвиняемых в серии терактов в Одессе - Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Пидмазко. По данным СМИ, они были причастны к 14 взрывам и планировании еще одного.

В ОРДЛО были переданы организатор взрыва у здания СБУ в Одессе Владимир Грубник, причастный к подрыву автомобиля в центре Одессы Мирослав Мельник и Николай Рубан, который взорвал на блокпосту в Станице Луганской устройство, замаскированное под банку с медом.

В рамках обмена, по данным издания, Украина отпустила российского полковника Валерия Гратова, задержанного при попытке попасть в Приднестровье, соратницу Игоря Безлера Ларису Чубарову, киллера Александра Дакара, обвиненного в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Также освобождены россияне Руслан Гаджиев, Сергей Петров, Василий Кусакин, Николай Поекусаев, Евгений Шаталов, Олег Даронин и Шамиль Мулиев, Владислав Макаров.

Фигурант дела "оболонских террористов" Максим Сливко и обвиняемый в убийстве в Мариуполе Анатолий Бусыгин тоже были переданы в ОРДЛО.

В ходе обмена были освобождены два белорусса: Дмитрий Новиков - обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации, Олег Ткачук - был участником массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне Антимайдана.

Также был освобожден воевавший за сепаратистов бразилец Рафаэль Лусваргхи.

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