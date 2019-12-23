23.12.2019
Обмен пленными: стало известно, кто попадет в список
Источник: Корреспондент.net
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что обмен пленными состоится до конца этого года, пишет в понедельник, 23 декабря, пресс-центр главы государства.
"Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену, и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - цитирует Лутковскую пресс-служба.
Сейчас проходит работа со списками по обмену пленными.
"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она
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