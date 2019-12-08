Обнародован отчет суда по иску Украины против РФ

Источник: Корреспондент.net

Уголовный суд Гааги опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного уголовного суда.

В течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.