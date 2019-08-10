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10.08.2019

Обнародован план мероприятий ко Дню независимости

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. В частности, главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В частности, утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола.

В памятном мероприятии вместе с Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят Национальный флаг, а военный хор исполнит Гимн Украины.

Кроме того, в рамках празднования на главной площади страны состоится музыкально-хореографический флешмоб. В частности, прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах, около 9:50. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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