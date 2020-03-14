14.03.2020
Обнародован список закрытых пунктов пропуска
Источник: Корреспондент.net
Кабинет министров обнародовал перечень пунктов пропуска, которые приостановят работу на период карантина. Список опубликован на правительственном портале в субботу, 14 марта.
Из 230 КПП открытыми будут только 123.
Среди прочих, будут закрыты такие пункты пропуска как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалига, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино и другие.
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