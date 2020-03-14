Обнародован список закрытых пунктов пропуска

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров обнародовал перечень пунктов пропуска, которые приостановят работу на период карантина. Список опубликован на правительственном портале в субботу, 14 марта.

Из 230 КПП открытыми будут только 123.

Среди прочих, будут закрыты такие пункты пропуска как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалига, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино и другие.