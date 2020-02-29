Найти

29.02.2020

Обнародована повестка дня заседания Рады

Источник: Корреспондент.net

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка. 

Так, пятым и шестым пунктами повестки предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Также на внеочередном заседании запланировано рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П) и проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил), (рег. № 3015П).

В ходе заседания также планируется рассмотреть проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием за

Новости раздела
Украина
29.02.2020
Арахамия назвал причины внеочередного заседания ВР
Депутаты соберутся, чтобы рассмотреть важные законы, "усилить" Кабмин и заслушать отчет правоохранителей.
Украина
29.02.2020
Javelin для Украины. В США подписан контракт
Группа компаний Raytheon - Lockheed Martin произведут противотанковые ракетные комплексы для 16 стран.
Украина
29.02.2020
Штурм горсовета Жмеринки: в суде распылили газ
Винницкий суд избирает меру пресечения хулиганам, который разгромили здание горсовета в Жмеринке.
Украина
29.02.2020
Обнародована повестка дня заседания Рады
На обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.
Украина
29.02.2020
Суд принял решение по участникам штурма в Жмеринке
Винницкий суд избрал меру пресечения хулиганам, который разгромили здание горсовета в Жмеринке.
Украина
28.02.2020
Зеленский созвал внеочередное заседание Рады
Президент попросил парламент рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Также он просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Украина
28.02.2020
Коронавирус: Украина не будет закрывать границы
Власти страны не рассматривают вариант закрытия границ для предотвращения занесения коронавируса в Украину.
Украина
28.02.2020
Порошенко допрашивали в ГБР шесть часов
Госбюро расследований провело сразу два допроса бывшего президента, сообщили его адвокаты.
Украина
28.02.2020
Украинцы нарастили долги за коммуналку на 4 млрд
За весь прошлый год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен. Всего украинцы должны 67 миллиардов.
Украина
28.02.2020
В Украине студентам задерживают стипендии
Студентам, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте, сообщило Минобразования.
Украина
28.02.2020
Пристайко заявил о переносе нормандской встречи
Встреча с апреля может быть перенесена на более поздний период, сообщил министр иностранных дел Украины.
Украина
28.02.2020
Стефанчук: Рада может собраться на заседания ночью
Во время внеочередного заседания Рады намерены усилить социальное и экономическое направления в Кабмине новыми кадрами, однако о полной ротации правительства не идет речь.
Суд принял решение по участникам штурма в Жмеринке | Штурм горсовета Жмеринки: в суде распылили газ