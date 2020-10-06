Обнародовано итоговое заявление саммита Украина-ЕС

Источник: Корреспондент.net

Лидеры Украины и Европейского Союза по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября в Брюсселе, подтвердили обязательства относительно укрепления политической ассоциации и экономической интеграции с Киевом, признали его европейские устремления и одобрили европейский выбор. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам саммита, полный текст которого обнародован на сайте президента Украины.

"Мы подтвердили наши обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности, путем продолжения тесного сотрудничества в укреплении верховенства права, в продвижении реформ, в ускорении устойчивого экономического роста, поддерживая "зеленую" и цифровую трансформации и повышая ее стойкость... В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и приветствовал ее европейский выбор, как говорится в Соглашении об ассоциации", – говорится в документе.

Стороны согласились работать ради полного использования потенциала Соглашения об ассоциации и подчеркнули важность выполнения Украиной своих обязательств в этой связи.

"Благодаря Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли объем двусторонней торговли между ЕС и Украиной увеличился на 65% с января 2016 года, когда Соглашение вступило в силу, в результате чего ЕС стал для Украины крупнейшим торговым партнером", – указано в заявлении.