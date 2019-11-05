05.11.2019
Оборонный бюджет-2020 будет рекордным
Источник: Корреспондент.net
Министр обороны Андрей Загороднюк во время презентации проекта госбюджета на 2020 год заявил, что в следующем году ведомство получит рекордную сумму, говорится 5 ноябре в пресс-службе министерства.
"Главная цель оборонного ведомства – это развитие Вооруженных Сил Украины, поэтому процент бюджета существенно вырос, и должен стать крупнейшим бюджетом со времен независимости Украины", - сказал он.
По словам Загороднюка, проектом закона о госбюджете на следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и соответствует требованиям документов стратегического планирования.
Отмечается, что эти расходы по сравнению с 2019 годом (212,0 млрд грн) увеличены на 33,8 млрд грн, или на 16%, и, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года, предусмотрено направить: 135,5 млрд грн грн (3% ВВП) - на оборону; 110,3 млрд грн (2,45% ВВП) - на безопасность.
По данным министра, спланированный бюджет оборонного ведомства должен стать крупнейшим за годы независимости и вместе со сметой для Главного управления разведки (3,5 млрд), Госспецтрансслужбы (1,4 млрд) и государственными гарантиями (9 млрд) составит 130 млрд грн.
Загороднюк также отметил, что для Министерства обороны Украины основной приоритет остается неизменным – это восстановление и развитие объектов инфраструктуры, закупка, модернизация и ремонт ВВТ, получение необходимых возможностей, отвечающих критериям членства в НАТО.
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