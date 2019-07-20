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20.07.2019

Обострение в ООС: 26 обстрелов, ВСУ понесли потери

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки, 19 июля, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. 11 раз применялось оружие, запрещенной Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 20 июля.

Так, враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Богдановки, Широкино, Марьинки, Талаковки, Тарамчука, Гнутово, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика, Крымского, Новолуганского, Луганского, Счастья.

По данным разведки, ответным огнем два сепаратиста были ранены.

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