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04.12.2019

"Образец цивилизации". В КНДР открыли новый город

Источник: Корреспондент.net

В Северной Корее состоялась официальная церемония открытия нового города Самчжиён, который власти называют “образцом современной цивилизации”.

"Под громкие возгласы "Ура!" прогремел праздничный салют и были запущены воздушные шары, украсившие небо уездного центра Самчжиёна", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Строили осужденные

Официально в Северной Кореи сообщают, что город рассчитан на проживание около четырех тысяч семей, в нем есть гостиницы, горнолыжная трасса, а также медицинские, культурные и торговые центры.

Официально Город строила дивизия военных строителей. Но BBC News напоминает, что, по некоторым данным, Самчжиён строили приговоренные к срокам в трудовых лагерях.

"Мы встречали свидетельства использования принудительного труда местных жителей. Этим даже хвастались местные СМИ, но они называли таких людей добровольцами", - рассказал BBC корреспондент новостного сайта NK News Колин Звирко.

По словам Звирко, для Северной Кореи город действительно является образцово-показательным: "Здесь есть красивые, чистые фасады, витиевато спроектированные здания, что не свойственно для других северокорейских городов. Турист не наткнется здесь на неухоженные окраинные районы, которые можно увидеть в Пхеньяне и других городах".

Самчжиён - город небольшой, всего 2-3 км в диаметре, и его легко обойти пешком. Но город не был возведен с нуля, на этом месте уже был населенный пункт. Некоторые здания перестроили, а некоторые были полностью снесены, а на их месте появились новые, рассказал Звирко.

Ранее государственные СМИ заявляли, что здесь будет возведено более 450 новых зданий, в том числе промышленные и развлекательные объекты. Неясно, переехал ли кто-либо уже в Самчжиён. Ранее в нем были жители, но точное их количество неизвестно. Сколько потратили на строительство – тоже неизвестно.

Зачем это нужно?

“Мощно продемонстрированы незыблемые убеждения и воля нашей партии и народа к вечному прославлению немеркнущей революционной истории и заслуг великого руководителя товарища Ким Чен Ира”? – комментирует открытие города северокорейская государственная пресса.

Сама церемония открытия была такой же пафосной, с Ким Чен Ыном, перерезающим красную ленточку, парадом строителей и салютом.


Северокорейские власти представили стране это город как модель, которой должны подражать другие населенные пункты. Символическое значение стройки заключается в том, что город находится поблизости от горы Пэктусан, которая в Северной Корее считается священной.

Согласно легенде и официальной биографии, именно у этой горы, в тайном партизанском лагере родился бывший лидер страны Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Согласно советским и китайским архивам, Ким Чен Ир родился в 1941 году в селе Вятское Хабаровского края и провел там ранее детство.

Торжественную церемонию в Самчжиёне посетили несколько тысяч человек, в том числе руководители партии, члены правительства. На фотографиях, распространенных властями, в частности, показан визит делегации в новый магазин с полными полками продуктов.

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