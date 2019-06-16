ОБСЕ: Сепаратисты обстреляли школу в Михайловке

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты в четверг, 13 июня, обстреляли здание действующей школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Михайловка.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы в неподконтрольной украинскому правительству Михайловке, что за 58 км на запад от Луганска. Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

"Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня", - говорится в отчете ОБСЕ.

По данным Миссии, ближайшие позиции сепаратистов расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения вследствие обстрела из стрелкового оружия местного магазина.