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14.07.2019

ОБСЕ: В районе разведения сил стреляет артиллерия

Источник: Корреспондент.net

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на участке разведения сил в районе Золотого (Луганская область) воронки от 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по жилому району с южного и юго-восточного направлений, где находятся сепаратисты. 

"10 июля на участке разведения в районе Золотого, на южной окраине населенного пункта Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил около 20 воронок, образовавшихся, по оценке, недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений", - говорится в отчете.

Отмечается, что пять из вышеуказанных воронок были примерно в двух метрах от жилых зданий, а у четырех из зданий (два дома и два сарая) была разрушена асбестовая кровля, окна были повреждены. БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал повреждения линий электропередачи, заборов, деревьев и приусадебных участков неподалеку (все, по оценке, в результате разлета осколков).

У автодороги T1306 примерно в 50 м к югу от железнодорожного моста с помощью этого БПЛА также было обнаружено 18 воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 82-мм минометных мин (определить направление огня не удалось), а также еще семь воронок, которые, по оценке, образовались недавно в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с южного и юго-восточного направлений.

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