ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля.

"Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля – ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", – говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.

Также в ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки 27 июля. Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Курахово. Медицинский персонал рассказал наблюдателям, что мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.