ОБСЕ зафиксировала вторжение очередной колонны российской военной техники в ОРДЛО

Источник: Информационное агентство GuildHall

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили уникальные фотоподтверждения данных ОБСЕ об очередном вторжении военных автоколонн с территории РФ и скрытой переброске грузов на Донбасс через неконтролируемые участки границы за пределами пограничных пунктов пропуска.

В текстовой части отчета СММ ОБСЕ №249/2020 от 19 октября 2020 года был описан факт скрытого передвижения в ночное время двух автоколонн по грунтовой дороге через населенный пункт Маныч (Донецкая область) и дальнейшее их передвижение, разгрузка одной из колонн в оккупированном Донецке и возвращение грунтовыми дорогами в обратном направлении.

InformNapalm опубликовали фото с БПЛА и схему фиксации колонн, которая подтверждает текстовую часть отчета и демонстрирует конкретные доказательства.

СММ ОБСЕ ранее также фиксировала автоколонны грузовиков в ночное время в этом районе в июне и июле 2020 года.

Также в июне 2020 было зафиксировано скрытое перемещение российской техники через неконтролируемые участки границы Украины в Луганской области. Тогда они доставляли грузы на территорию базы отдельного батальона материального обеспечения 2-го Армейского Корпуса ВС РФ в оккупированном Луганске.

Многочисленные нарушения отвода оружия

20 октября ОБСЕ также опубликовало аналитический отчет о тенденциях, которые наблюдались в период июля — сентября 2020 года в зоне боевых действий. По указанным данным, ОБСЕ зафиксировало 421 единицу вооружения, размещенного с нарушением линии отвода. 91% всех нарушений отвода тяжелого вооружения зафиксирован со стороны российских оккупационных сил на Донбассе.

Вывод

Россия продолжает вести гибридную войну против Украины и нарушает условия отвода вооружения и военной техники. Снижение активности боевых действий на Донбассе является временным фактором и обусловлено, вероятно, реализацией других гибридных политических стратегий Москвы накануне выборов в Украине. В то же время российские оккупационные войска используют режим прекращения огня для улучшения собственных позиций, для накопления оружия и боеприпасов, а также для реализации поджогов в зоне проведения ООС для нанесения максимального вреда не только военным, но и гражданским.

Около 500 жилых и более 1800 хозяйственных построек были сожжены из-за октябрьских пожаров на Луганщине. Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.