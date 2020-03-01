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01.03.2020

ОБСЕ заметила оружие вне мест хранения на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 48 случаев размещения военной техники сепаратистов с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. 

"В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 февраля 2020 года обнародована информация, что 27 февраля в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 16 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также 32 единицы вооружения по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения", - сказано в сообщении.

На учебном полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка зафиксированы пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) и одну противотанковую пушку (МТ-12 Рапира, 100 мм), а на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и четыре противотанковых орудия (МТ-12 Рапира, 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

На указанных полигонах также были зафиксированы 30 танков (Т-64 - 18 ед., Т-72 - 3 ед., Т-72Б - 9 ед.) и два буксируемых миномета (ПМ-38, 120 мм), размещенные по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК в который раз отметила, что своими действиями сепаратисты в очередной раз создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности.

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