29.10.2019
ОБСЕ заявила о подготовке большого обмена пленными
Источник: Корреспондент.net
Гуманитарная подгруппа контактной группы на заседании в Минске во вторник, 29 октября, продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
По его словам, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.
Кроме того, участники политической рабочей подгруппы сегодня обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.
Следующее заседание в Минске состоится 12 ноября.
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