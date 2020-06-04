Обвал экономики Украины ускорился втрое

Источник: Корреспондент.net

За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%, сообщается на сайте Минэкономики в четверг, 4 июня.

"В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны", - говорится в обзоре.

По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте).