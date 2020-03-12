Обвал фондовых рынков США побил рекорд с 1987 года

Источник: Корреспондент.net

Фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9-12% по итогам торгов в четверг, 12 марта.

По информации СМИ, это рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года. Так, Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%, а Russell 2000 - на 11,83%.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику.