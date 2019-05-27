27.05.2019
Объявлено имя нового канцлера Австрии
Источник: Корреспондент.net
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, исполняющим обязанности главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Легер, сообщают местные СМИ.
Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.
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