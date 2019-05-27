Объявлено имя нового канцлера Австрии

Котировки на нефть падают из-за резкого увеличения запасов сырья в США, а также ухудшения торгового конфликта Пекина и Вашингтона.

Цены на нефть обвалились на 4-5% за день

Глава государства стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями.

Дональд Трамп считает начатые ранее в отношении него спецслужбами США разбирательства и раздутые потом скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".

России давно пора освободить украинских моряков и корабли, считает Волкер. В Берлине считают исполнение решения Россией важным вкладом в деэскалацию.

Политик не намерен встречаться с президентом РФ до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма.

По итогам голосования Европейская народная партия может получить 173 мандата, а их союзники социал-демократы - 147.

Один из объектов по своим размерам был сопоставим с внедорожником Toyota, и мог весить до 40 тонн.

Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.

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