20.01.2020
Обыски в Херсоне. Подозреваемого везут в Киев
Источник: Корреспондент.net
Офис генпрокурора опубликовал ролик, где его глава Руслан Рябошапка прокомментировал проведенную в Херсонской области спецоперацию, сообщает пресс-центр ведомства в понедельник, 20 января.
Подозреваемого в создании группировки, как оказалось, уже везут в Киев.
"Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения", - заявил генпрокурор.
Он также добавил, что по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.
"Следует отметить, что большая часть процессуальных действий проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления", - подчеркнул генпрокурор.
В ходе спецоперации на Херсонщине еще раскрыли два разбойных нападения и задержали мужчину, находившегося в розыске в связи с совершением еще одного преступления.
Всего провели 35 обысков и сообщили о подозрении 9 лицам. В ходе этих процессуальных действий изъята большая сумма наличных и оружие.
С целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были привлечены особые силы Национальной полиции, а также СБУ.
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